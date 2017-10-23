Норма о льготном проезде онкобольных осталась декларативной

Поправки в Закон КР «Об онкологической помощи населению» рассмотрели сегодня в режиме второго чтения на заседании профильного комитета в парламенте.

Документом предусматривается льготный проезд один раз в год в специализированные организации здравоохранения, предоставляющие онкологическую помощь, для получения лечебной или консультативной помощи за счет средств местных бюджетов.

«Денег, к великому сожалению, не предусматривается. Многие районы и так дотационные, не то чтобы оплачивать проезд пациентам. Мне кажется, эта норма все еще остается декларативной. Пока органы местного самоуправления не обяжут оплачивать проезд, статья невыполнима», — сказал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Депутат Альфия Самигуллина поинтересовалась, есть ли предварительные расчеты, сколько потребуется в год средств.

«На 6 тысяч больных по одному сопровождающему — довольно большая сумма», — предположил глава Минздрава.