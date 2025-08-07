Участник велогонки из ФРГ вновь посвятит свой забег онкобольным детям в КР

Участник велогонки из Германии вновь посвятит свой забег онкобольным детям в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщила представитель организации «Умай» Айзада Пертнер.
По ее словам, в этот раз участников акции двое — Патрик Майерле из Равенсбурга (ФРГ) и Питер Бре из Уэст-Честера (США).
С 15 по 30 августа 2025 года они участвуют в горной велогонке Silk Road Mountain Race.
Совместно с благотворительной организацией «Умай» (Штутгарт, Германия) и фондом «Помогать легко» планируется собрать деньги на медикаменты. Приобретение и распределение лекарств запланированы сразу после завершения акции.
«Это вторая акция с участием Патрика в велогонке «Шелковый путь». В прошлом году удалось собрать около 1 миллиона сомов. Средства полностью переданы фонду «Помогать легко» на оплату лекарств для детей в КР», — отметили в «Умай».
Забег Silk Road Mountain Race начнется в южной столице и завершится в Караколе.