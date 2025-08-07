11:40
Спорт

Участник велогонки из ФРГ вновь посвятит свой забег онкобольным детям в КР

Участник велогонки из Германии вновь посвятит свой забег онкобольным детям в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщила представитель организации «Умай» Айзада Пертнер.

По ее словам, в этот раз участников акции двое — Патрик Майерле из Равенсбурга (ФРГ) и Питер Бре из Уэст-Честера (США).

С 15 по 30 августа 2025 года они участвуют в горной велогонке Silk Road Mountain Race.

Совместно с благотворительной организацией «Умай» (Штутгарт, Германия) и фондом «Помогать легко» планируется собрать деньги на медикаменты. Приобретение и распределение лекарств запланированы сразу после завершения акции.

«Это вторая акция с участием Патрика в велогонке «Шелковый путь». В прошлом году удалось собрать около 1 миллиона сомов. Средства полностью переданы фонду «Помогать легко» на оплату лекарств для детей в КР», — отметили в «Умай».

из архива ОФ «Помогать легко»
Фото из архива ОФ «Помогать легко». Патрик Майерле на встрече с родителями онкобольных детей в 2024 году
Перед стартом велогонки запланирована встреча Патрика Майерле и Питера Бре с детьми и родителями в Оше.

Забег Silk Road Mountain Race начнется в южной столице и завершится в Караколе.
Ссылка: https://24.kg/sport/338754/
