Для онкобольных. «Росатом» поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»

«Росатом» впервые поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m». Они предназначены для получения радионуклида, применяемого для диагностики онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что поставки наборов генераторов «Технеция-99m» в КР будут осуществляться регулярно. Радиофармацевтическая продукция будет направлена в Национальный центр онкологии и гематологии. Поставки осуществляются в рамках национального проекта программы технического сотрудничества МАГАТЭ «Восстановление ядерной медицины в Кыргызстане» и по линии программы агентства «Лучи надежды».

Генераторы «Технеция-99m» типа ГТ-5К позволяют получать один из самых востребованных радионуклидов в ядерной медицине — технеций-99m. Он используется в 80 процентах диагностических процедур однофотонной эмиссионной компьютерной томографии для выявления онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний.

Этот метод помогает проводить визуализацию щитовидной железы, сердца, костной ткани, легких, почек и желудочно-кишечного тракта, выявляя метастазы и другие патологические изменения на ранних стадиях. Это значительно повышает точность диагностики, эффективность лечения и общую выживаемость пациентов, отметили в госкоропрации.