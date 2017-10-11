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Власть

Сапар Исаков: Сделаны трудные шаги для повышения эффективности деятельности СНГ

Самые трудные шаги в направлении повышения эффективности деятельности СНГ сделаны. Об этом сообщил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, позиция Кыргызстана относительно сотрудничества в СНГ остается неизменной.

Мы выступаем за укрепление интеграции государств — участников СНГ и наращивание взаимодействия в многоплановом формате. Мы пришли к единому мнению о необходимости объединения наших усилий в совершенствовании деятельности содружества. При этом придерживались сбалансированного и прагматичного подхода к вопросам реформирования СНГ.

Сапар Исаков

«Большое значение имеют предпринимаемые шаги по минимизации расходов с учетом реального перечисления долевых взносов стран. В этих целях деятельность Экономического суда СНГ переведена в формат ad hoc и сокращена численность его аппарата», — пояснил премьер-министр.

Первые, самые трудные шаги в направлении повышения эффективности деятельности СНГ сделаны. Полагаем, что данный процесс должен быть постоянным и непрерывным, что создаст необходимые условия для дальнейшей эффективной деятельности содружества.

Сапар Исаков

«Вместе с тем считаем важным обратить внимание на повышение эффективности работы органов отраслевого сотрудничества, которая даст практический результат в социально-экономической сфере. В этой связи кыргызская сторона считает целесообразным провести анализ их деятельности, на основе которого можно было бы принять решения об упразднении либо слиянии дублирующих структур, имеющих схожие функции и задачи», — отметил Сапар Исаков.
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