Рабочая группа займется передачей телеканала «Пирамида» парламенту

Вопрос передачи телеканала «Пирамида» Жогорку Кенешу обсудили депутаты профильного комитета парламента и решили создать рабочую группу, чтобы учесть все юридические вопросы.

Нардеп Алмазбек Токторов предложил также изучить вопрос с «Пятым каналом», чтобы была целостная картина.

«Насколько я помню, никто не подавал на утрату закон о том, что «Пятый канал» должен быть парламентским. Это фактически нереализуемая норма. Возможно, она и не должна реализовываться: очень спорно вопрос принимался. Тем не менее закон был принят, и его никто не отменял. Предстоит провести большую юридическую работу по уточнению статуса. Один закон не действует, «Пятый» работает достаточно успешно, приписан к парламенту и не имеет к нему никакого отношения. И вместе с тем другой канал предлагается передать Жогорку Кенешу. Здесь нужно четкое юридическое обоснование», - сказала депутат Наталья Никитенко.