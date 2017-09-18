16:28
+25
USD 68.61
EUR 81.85
RUB 1.19
Власть

Рабочая группа займется передачей телеканала «Пирамида» парламенту

Вопрос передачи телеканала «Пирамида» Жогорку Кенешу обсудили депутаты профильного комитета парламента и решили создать рабочую группу, чтобы учесть все юридические вопросы.

Нардеп Алмазбек Токторов предложил также изучить вопрос с «Пятым каналом», чтобы была целостная картина.

«Насколько я помню, никто не подавал на утрату закон о том, что «Пятый канал» должен быть парламентским. Это фактически нереализуемая норма. Возможно, она и не должна реализовываться: очень спорно вопрос принимался. Тем не менее закон был принят, и его никто не отменял. Предстоит провести большую юридическую работу по уточнению статуса. Один закон не действует, «Пятый» работает достаточно успешно, приписан к парламенту и не имеет к нему никакого отношения. И вместе с тем другой канал предлагается передать Жогорку Кенешу. Здесь нужно четкое юридическое обоснование», - сказала депутат Наталья Никитенко.
Ссылка:
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
По закону нельзя, но ФУГИ не против отдать телеканал «Пирамида» Жогорку Кенешу
В парламенте рассказали о беспределе в судебной системе
Депутат парламента не может назвать новое правительство новым
Прекратить быть декоративным потребовали от Жогорку Кенеша
Будущее Ботсада, попавшего под сокращение из-за ремонта дорог, неизвестно
Депутат парламента обвинила госорганы в фальсификации информации
Статс-секретарь озвучил позицию Минобразования по переносу начала учебного года
Депутат настаивает: вечерние школы для работающих детей должны быть бесплатными
Депутат: Несмотря на громкие заявления, в НЦО нет оборудования
Спикера парламента просят уважать статус депутата
Популярные новости
Брат Раима-миллионера ответил на&nbsp;обвинения Омурбека Бабанова Брат Раима-миллионера ответил на обвинения Омурбека Бабанова
В&nbsp;Кыргызстане русский язык предлагают сделать государственным В Кыргызстане русский язык предлагают сделать государственным
Штрафы за&nbsp;нарушение ПДД до&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов внесли на&nbsp;рассмотрение парламента Штрафы за нарушение ПДД до 1 миллиона сомов внесли на рассмотрение парламента
Правительство Кыргызстана и&nbsp;Centerra подписали новое соглашение по&nbsp;&laquo;Кумтору&raquo; Правительство Кыргызстана и Centerra подписали новое соглашение по «Кумтору»
Бизнес
Компания &laquo;Альянс Алтын&raquo; и&nbsp;фонд &laquo;Бакубат Талас&raquo; обеспечили питьевой водой 5&nbsp;сел Компания «Альянс Алтын» и фонд «Бакубат Талас» обеспечили питьевой водой 5 сел
Впервые за&nbsp;40&nbsp;лет в&nbsp;Таласе построили дом для милиционеров Впервые за 40 лет в Таласе построили дом для милиционеров
Выиграй iPhone 8&nbsp;или iPad 4&nbsp;mini от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Выиграй iPhone 8 или iPad 4 mini от мобильного оператора О!
Пропускная способность радиорелейных линий &laquo;Кыргызтелекома&raquo; увеличена в&nbsp;2&nbsp;раза Пропускная способность радиорелейных линий «Кыргызтелекома» увеличена в 2 раза