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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша вновь вернутся к законопроекту о трансформации земель

Депутаты Жогорку Кенеша вновь вернутся к законопроекту о трансформации земель. Об этом стало известно сегодня на заседании.

Президент КР Алмазбек Атамбаев вернул закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся трансформации земель. В возражениях главы государства отмечено, что документ необоснованно расширяет круг земельных участков, на которые не распространяется Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий».

Депутаты утвердили состав комиссии, которая в течение 20 дней должна разработать согласованный вариант с учетом поступивших замечаний.
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