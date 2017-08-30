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Власть

Темир Джумакадыров заверил: все праздничные мероприятия пройдут в штатном режиме

«Традиционно перед важными национальными мероприятиями мы принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», — сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, отвечая на вопрос ИА «24.kg» об общественно-политической обстановке в стране.

«Мы провели все подготовительные мероприятия. Поработали с подразделениями, которые обеспечивают общественную, государственную и пограничную безопасность», — сказал Темир Джумакадыров.

«Поэтому я уверен, что никаких проблем у нас не будет, и все мероприятия пройдут в штатном режиме. А поимка представителей международной террористической организации — результат кропотливой работы наших спецслужб. Нужно дать им хорошую оценку и поддержать наши спецслужбы», — отметил вице-премьер.

Завтра Кыргызстан отметит День независимости.
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