Президент рассказал о слепцах и недоумках Кыргызстана

Сегодня на открытии ТЭЦ Бишкека президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал о слепцах и недоумках страны.

Он признался, что часто вспоминает, как было раньше, когда свет в Бишкеке отключали не домами или улицами, а целыми районами, а по всей стране — областями. Сейчас ситуация изменилась.

Те, кто говорит, что за шесть лет ничего не изменилось в стране, - слепцы. Они не хотят видеть, чего достигла страна благодаря труженикам и дружественным странам. Алмазбек Атамбаев

Президент вспомнил, что действующие мощности ТЭЦ Бишкека достигали 350 мегаватт. И даже эту энергию страна получала через другую республику, «руководитель которой был избалован прежними президентами и требовал к себе обращения на коленях».

«Те, кто говорят, что мы не должны были брать кредиты, — или недоумки, или люди, которые выполняют чье-то поручение», — заключил президент.