В Кыргызстане ни одно дерево особо ценных пород не вырубили законно

В Кыргызстане ни одного дерева особо ценных пород не вырублено законно, зарегистрированы только факты незаконной вырубки. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам и экологии сказал заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Нурлан Жумаев.

Отметим, депутаты рассматривают в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Закон «О запрещении рубки, транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования, экспорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в КР».

По его словам, на землях лесного фонда ведут деятельность 38 компаний, часть из которых трансформировала земли, часть арендовала их. Однако протестом Генеральной прокуратуры их деятельность приостановлена.

Депутат Асылбек Жээнбеков считает нужным внести в положение к законопроекту пункт, предусматривающий запрет на вырубку сплошного леса. Также он предложил обязать высаживать новые саженцы до получения разрешения на вырубку деревьев особо ценных пород.

«Если почитать отчеты госагентства по посадке леса, получается, половина территории Кыргызстана должна была покрыта лесом», — возмутился он.

Кроме того, депутат предлагает указывать точные места высадки деревьев в счет компенсации вырубленных, вести строгий контроль приживаемости, назначать ответственных за высадку и рост леса.