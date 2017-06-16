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Власть

Болот Отунбаев назначен послом Кыргызстана в Дании, Норвегии и Швеции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России и Финляндии Болот Отунбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Дании, Норвегии и Швеции по совместительству. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Болот Отунбаев стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Финляндии по совместительству с должностью в резиденции в городе Москве (Россия) в марте 2017 года, послом в России — год назад.

Его кандидатуру одобрили депутаты ЖК на заседании в конце мая.
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