Пакет законов о выделении Кыргызстану $100 миллионов одобрил мажилис Казахстана

Сегодня на заседании мажилис одобрил четыре законопроекта, предусматривающие помощь Кыргызстану для интеграции в Евразийский экономический союз. Казахстан окажет всестороннюю поддержку, вплоть до финансовой, которая превысит $100 миллионов. Об этом сообщил министр финансов Бахыт Султанов, написал портал «Vласть».

По законопроекту «О ратификации Протокола между правительствами РК и КР о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием» Казахстан окажет кыргызской стороне помощь, эквивалентную $100 миллионам, для окончательного вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

«Помощь предоставляется несколькими траншами. В каждом случае будет подписываться и ратифицироваться отдельный протокол о техническом содействии. В перечень мероприятий войдут только мероприятия «дорожных карт» по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. Помощь может быть оказана в форме денежных средств, оборудования, товаров и услуг, обучения. По итогам реализации транша обеспечивается контроль ее использования», — заявил Бахыт Султанов.

Кыргызская сторона несет ответственность за использование помощи и достоверность предоставляемых документов. Бахыт Султанов

По его словам, кыргызская сторона представляет на рассмотрение перечень мероприятий, суммы и подтверждающие документы, а заинтересованные госорганы Казахстана рассматривают и уведомляют КР и Министерство финансов РК по поддерживаемым суммам.

Еще одним законопроектом вносятся изменения в порядок предоставления помощи для упрощения согласования перечня мероприятий технического содействия (сметы расходов) Кыргызстану.

«Поправки носят уточняющий характер, упрощен перечень предоставляемых кыргызской стороной документов. Данные уточнения разработаны Казахстаном для своевременной и качественной реализации проводимой работы в рамках оказания технического содействия КР», — объяснил глава Минфина.

Следующий пакет поправок внесли в соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. По нему разработан перечень мероприятий технического содействия, то есть, подчеркнул Бахыт Султанов, смета расходов. Сумма транша, по его словам, составляет $7 миллионов 526 тысяч 789 и предоставляется в денежной форме. За счет этого профинансируют:

обустройство таможенных пунктов пропуска («Достук», «Карамык», «Маданият») — $1 миллион 286,8 тысячи;

модернизацию испытательных лабораторий, а также обучение в сфере технического регулирования — $5 миллионов 662 тысячи 149;

оснащение лаборатории в сфере транспорта — $577 тысяч 840.

Последний законопроект устанавливает суммы первого транша в размере $41 миллиона 38 тысяч 96 и утверждает перечень мероприятий технического содействия по сферам.

«Первый транш помощи идет в денежной форме и услугами по обучению. Данные мероприятия направлены на ускорение процедур таможенного администрирования, повышение качества контроля, обеспечение необходимого уровня безопасности товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза», — заявил Бахыт Султанов.