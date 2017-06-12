Депутат выступила против лечения онкобольных в частных клиниках

Депутат парламента Евгения Строкова выступила против лечения онкобольных в частных клиниках.

«По законодательству туберкулезные и онкологические пациенты лечатся в государственных клиниках. Нужны контроль и наблюдение за ходом лечения. Поэтому следует запретить хирургам не онкологам проводить операции онкобольным. Сейчас люди, когда им дорого проводить какие-то операции в НЦО, договариваются с врачами в обычных больницах. Им там делают дешевле, но это не значит, что более качественно и правильно. Уже есть печальный опыт», — сказала она.

«Выбор врача в самом онкологическом центре допускается. Но это другой вопрос», — добавила Евгения Строкова.

На заседании обсуждают поправки в Закон «Об онкологической помощи населению».