Депутату как уроженцу Нарынской области интересна судьба ресторана «Нарын»

«Мне как уроженцу Нарынской области интересна судьба ресторана «Нарын», — сказал депутат Жумабек Салымбеков на пятой сессии столичного городского кенеша, где рассматривался вопрос о судьбе здания.

Депутат попросил мэрию сохранилась его как историческую память города.

Как рассказал вице-мэр Бишкека Бактыбек Дюшенбиев, здание ресторана до 1995 года было на балансе Фонда госимущества, и в марте 1995 года Фонд своим решением закрепил здание площадью 0,52 гектара за ЗАО «Нарын», которое в 2004 году продало ее частной компании «Дэ Чэ Голд». Она до настоящего времени является собственником здания.

Как отметил вице-мэр, в 2016 году здание бывшего ресторана было выведено из списка культурного наследия.

Есть заключение Института сейсмостойкого строительства, что здание малоэффективное и нецелессобразно его использовать. Бактыбек Дюшембиев

По словам вице-мэра, в Бишкекглавархитектуру еще не поступали документы по строительству нового здания или другого сооружения на месте бывшего ресторана «Нарын».