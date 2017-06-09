17:20
+29
USD 68.32
EUR 76.87
RUB 1.20
Власть

Депутату как уроженцу Нарынской области интересна судьба ресторана «Нарын»

«Мне как уроженцу Нарынской области интересна судьба ресторана «Нарын», — сказал депутат Жумабек Салымбеков на пятой сессии столичного городского кенеша, где рассматривался вопрос о судьбе здания.

Депутат попросил мэрию сохранилась его как историческую память города.

Как рассказал вице-мэр Бишкека Бактыбек Дюшенбиев, здание ресторана до 1995 года было на балансе Фонда госимущества, и в марте 1995 года Фонд своим решением закрепил здание площадью 0,52 гектара за ЗАО «Нарын», которое в 2004 году продало ее частной компании «Дэ Чэ Голд». Она до настоящего времени является собственником здания.

Как отметил вице-мэр, в 2016 году здание бывшего ресторана было выведено из списка культурного наследия.

Есть заключение Института сейсмостойкого строительства, что здание малоэффективное и нецелессобразно его использовать.

Бактыбек Дюшембиев

По словам вице-мэра, в Бишкекглавархитектуру еще не поступали документы по строительству нового здания или другого сооружения на месте бывшего ресторана «Нарын».
Ссылка:
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
От сбора за парковки в Бишкеке ежегодно можно получать миллиард сомов
В Бишкеке есть риск не исполнить доход бюджета на 1,5 миллиарда сомов
Депутаты горкенеша признали работу главы Свердловского района удовлетворительной
На рынке «Дордой» за 2 месяца выявлены налоговые резервы на 7 миллионов сомов
Мэрия Бишкека просит Минфин вернуть им 4 миллиарда сомов
Мэр Албек Ибраимов призвал не размазывать маленький бюджет по большой тарелке
В самом отдаленном жилмассиве Бишкека построят частную школу
Депутатов столичного кенеша интересует, что построят на месте ресторана «Нарын»
Депутаты предлагают отдать ресторан «Нарын» под дворец молодежи
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в&nbsp;Бишкеке из-за стройки дорог Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в Бишкеке из-за стройки дорог
Кто из&nbsp;депутатов Кыргызстана не&nbsp;хочет отказываться от&nbsp;привилегий Кто из депутатов Кыргызстана не хочет отказываться от привилегий
Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать
Бизнес
Отчет депутата: вместо обещаний&nbsp;&mdash; реальные дела Отчет депутата: вместо обещаний — реальные дела
Подключите скоростной Интернет от&nbsp;MegaCom для дома и&nbsp;офиса Подключите скоростной Интернет от MegaCom для дома и офиса
Кыргызстанцы хотят порядка и&nbsp;дисциплины Кыргызстанцы хотят порядка и дисциплины
&laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom: шансов на&nbsp;победу еще больше «Счастливые SMS» от MegaCom: шансов на победу еще больше