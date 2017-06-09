Алмазбек Атамбаев рассказал о тех, кто нагнетает межэтническую обстановку

Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам в связи с седьмой годовщиной трагических событий июня 2010 года и рассказал о тех, кто нагнетает межэтническую обстановку.

«Семь лет прошло после июньской трагедии 2010 года, когда в межэтническом конфликте на юге Кыргызстана погибли 442 человека, тысячи людей получили увечья и стали инвалидами, десятки наших сограждан пропали без вести. Сегодня мы вновь выражаем соболезнования семьям погибших, говорим слова поддержки пострадавшим. Благодарим всех, кто в дни трагедии оказывал гуманитарную помощь, которая поступала со всех уголков Кыргызстана и многих зарубежных стран», — говорится в обращении.

Далее глава государства выразил признательность международному сообществу за всемерную помощь и содействие. Но особую благодарность высказал народу Кыргызстана за проявленные солидарность и терпение, когда за счет сокращения других расходов государство направляло миллиарды сомов на помощь пострадавшим и восстановление юга страны.

Кыргызстан оказал несоизмеримо большую помощь пострадавшим в июне 2010 года, чем было оказано бывшим Советским Союзом после подобного межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в 1990 году. Алмазбек Атамбаев

«В канун седьмой годовщины июньских событий мы вспоминаем, какой ценой народу Кыргызстана удалось остановить тогда кровопролитие, как нелегко далось восстановление мирной жизни и стабильности. Как искали новые подходы и решения для укрепления доверия между людьми. Думаем о том, как трудно, но последовательно и твердо республика реализует собственную концепцию укрепления единства народа и межэтнических отношений. Какие шаги предпринимаются, что надо еще сделать для того, чтобы не допустить повторения трагедии в будущем», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Президент уверен, что благодаря всем этим усилиям в Кыргызстане накапливается уникальный опыт работы государственных органов и гражданского общества по преодолению постконфликтных проблем. «Не так быстро, как хотелось бы, но растет уровень взаимного доверия. Представители различных этносов успешно представляют Кыргызстан на международных соревнованиях и конкурсах. Среди молодежи и детей вне зависимости от этнической принадлежности все более заметны проявления любви к своей Родине — Кыргызстану, растет число использующих в повседневной жизни государственный язык, развивается многоязычие. Постепенно страна решает приграничные вопросы с соседними государствами, что также способствует развитию позитивных тенденций в отношениях между братскими этносами», — говорится в обращении.

По результатам проведенных в 2015 году социологических исследований, 82 процента населения Кыргызстана верят в способность государства не допускать межэтнические конфликты, а несколько лет назад таких было только 30 процентов.

При этом Алмазбек Атамбаев напомнил, что современный мир сталкивается с новыми угрозами, и наиболее острыми из них становятся международный терроризм и экстремизм. Они усиливаются, несмотря на гигантские суммы финансирования для борьбы с ними. Во многих странах мира наблюдаются случаи проявлений расовой неприязни, национализма и ксенофобии.

«И у нас в Кыргызстане есть люди, которые вольно или невольно подыгрывают силам, заинтересованным помешать закреплению позитивных тенденций в укреплении межэтнических отношений. Под личиной правозащитников, экспертов и журналистов некоторые из них специально пытаются нагнетать межэтническую обстановку, цинично используя для этого даже приближение очередной годовщины июньской трагедии», — подчеркнул президент.

«В таких условиях вопросы укрепления единства народа Кыргызстана становятся еще более актуальными. Однако успех этой работы во многом зависит не только от государства, но и от самих граждан», — считает глава государства.

Мы не должны забывать уроков июньской трагедии 2010 года! Но мировой исторический опыт, в том числе древнего кыргызского народа, учит, что наибольшего успеха добиваются те, кто, не забывая прошлого, находят в себе силы извлекать уроки, прощать обиды и хранить мир и единство. Алмазбек Атамбаев

Он уверен, что надо продолжать укрепление единства народа Кыргызстана, не давать шанса тем, кто в угоду своим геополитическим интересам желает нагнетать напряженность в стране.

«Кыргызстан уверенно идет по пути устойчивого развития, и для того чтобы стать успешной и развитой страной, нам необходимо сегодня выдержать одно главное условие — сохранить мир и стабильность в стране. Вместе мы построим страну свободных людей — независимый и сильный Кыргызстан», — заключил Алмазбек Атамбаев.