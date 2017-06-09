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Власть

Депутаты горкенеша признали работу главы Свердловского района удовлетворительной

Депутаты Бишкекского городского кенеша работу главы Свердловского района по итогам 2016 года признали удовлетворительной. Решение большинством голосов принято на пятой сессии БГК.

По докладу главы района некоторые депутаты высказали свои замечания, однако мэр Албек Ибраимов попросил народных избранников признать работу главы района Самарбека Болотбекова удовлетворительной, приняв во внимание его молодость и перспективность.

Градоначальник обратился к депутатам с просьбой признать удовлетворительной и работу главы Октябрьского района, хотя его работу вчера, 8 июня, когда началась сессия, большинством голосов признали неудовлетворительной.

В итоге решение оставили без изменения.
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