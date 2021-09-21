В суде объяснили, почему Самарбека Болотбекова не взяли под стражу

В отношении подозреваемого мэра Нарына Самарбека Болотбекова применена мера пресечения в виде подписки о невыезде на срок досудебного производства. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.
Уточняется, что Самарбек Болотбеков обязался не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, прокурора, суда, не препятствовать ведению досудебного производства и разбирательству дела в суде, в назначенный срок являться по вызову.
«Ходатайство о мере пресечения в виде подписки о невыезде вносил прокурор управления Генпрокуратуры. Самарбек Болотбеков подозревается в совершении преступления по статье «Мошенничество» УК КР. Согласно материалам дела, его личность установлена, имеется постоянное место жительства в Бишкеке, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, является единственным кормильцем в семье, на иждивении имеет четверых несовершеннолетних детей», — сообщили в суде.
Напомним, Самарбека Болотбекова задержали 18 сентября в рамках дела экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Бывший парламентарий получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат во время парламентских выборов в 2020 году.
Самарбека Болотбекова подозревают в соучастии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР.