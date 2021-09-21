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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В суде объяснили, почему Самарбека Болотбекова не взяли под стражу

В отношении подозреваемого мэра Нарына Самарбека Болотбекова применена мера пресечения в виде подписки о невыезде на срок досудебного производства. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

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Уточняется, что Самарбек Болотбеков обязался не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, прокурора, суда, не препятствовать ведению досудебного производства и разбирательству дела в суде, в назначенный срок являться по вызову.

«Ходатайство о мере пресечения в виде подписки о невыезде вносил прокурор управления Генпрокуратуры. Самарбек Болотбеков подозревается в совершении преступления по статье «Мошенничество» УК КР. Согласно материалам дела, его личность установлена, имеется постоянное место жительства в Бишкеке, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, является единственным кормильцем в семье, на иждивении имеет четверых несовершеннолетних детей», — сообщили в суде.

Напомним, Самарбека Болотбекова задержали 18 сентября в рамках дела экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Бывший парламентарий получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат во время парламентских выборов в 2020 году.

Самарбека Болотбекова подозревают в соучастии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207843/
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