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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Мэра Нарына Самарбека Болотбекова отпустили под подписку о невыезде

Мэра Нарына Самарбека Болотбекова отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам Самарбека Болотбекова, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, Самарбека Болотбекова задержали 18 сентября в рамках дела экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Бывший парламентарий получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат во время парламентских выборов в 2020 году.

Самарбека Болотбекова подозревают в соучастии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207767/
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