Мэра Нарына Самарбека Болотбекова отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам Самарбека Болотбекова, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, Самарбека Болотбекова задержали 18 сентября в рамках дела экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Бывший парламентарий получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат во время парламентских выборов в 2020 году.

Самарбека Болотбекова подозревают в соучастии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР.