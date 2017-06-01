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Власть

В парламенте новый зампредседателя комитета по соцвопросам, образованию и науке

В парламенте депутаты избрали заместителя председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Им стал Алмазбек Токторов из фракции «Кыргызстан».

Напомним, 23 ноября председателем комитета стала представитель СДПК Гулкан Молдобекова. Голосование проходило тайно, по бюллетеням.

Заместителем предыдущего председателя комитета Садыка Шер-Нияза был депутат от фракции СДПК Жанар Акаев. Однако после назначения на должность председателя комитета Гулкан Молдобековой Жанар Акаев сложил полномочия со ссылкой на регламент.

За кандидатуру Алмазбека Токторова проголосовали 77 депутатов.
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