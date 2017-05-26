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Власть

Саммит премьер-министров СНГ завершился. Подписан ряд документов

По итогам заседания глав правительств СНГ в Казани (Россия) подписан ряд документов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина Кыргызстана.

Отмечается, что премьеры подписали:

— План первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях стран СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017–2019 годов;

— Порядок определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года;

— Комплекс мероприятий на 2017–2020 годы по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года;

— Соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях;

— Соглашение о сотрудничестве стран Содружества Независимых Государств в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли;

— Соглашение о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака;

— Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции;

— Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года;

— Об актуализации положения об Операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2020 года;

— О межгосударственной радионавигационной программе стран СНГ до 2020 года;

— О внесении изменений в положение о бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ;

— О реализации решения совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об экономическом суде Содружества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52853/
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