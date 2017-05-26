Спикер парламента Кыргызстана посетит Чехию с официальным визитом, сообщила пресс-служба ЖК.

Делегация депутатов Жогорку Кенеша (Салайдин Айдаров, Кенжебек Бокоев, Зиядин Жамалдинов, Бакытбек Жетигенов, Кубанычбек Жумалиев, Жунус уулу Адыл и Бахадыр Сулейманов) во главе с Чыныбаем Турсунбековым находится в Чешской Республике.

В рамках поездки спикер парламента КР встретится с председателем сената Миланом Штехом, главой палаты депутатов Яном Гамачеком и премьер-министром Чехии Богуславом Соботкой.