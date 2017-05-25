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Власть

Депутаты отказались лишать мандата коллег, вышедших из фракции

Депутаты отказались лишать мандата тех коллег, что вышли из состава фракции. Решение принято сегодня на заседании.

Депутаты сегодня повторно рассмотрели поправки в типовое положение о работе парламентских фракций. Одним из пунктов этого документа значилось, что депутат, подавший заявление о выходе из фракции, одновременно лишается мандата. Именно этот пункт вызвал множество споров.

Депутат Аида Салянова отметила, что каждая фракция вправе сама решать, как организовывать свою работу. А подобные типовые положения лишь ограничивают ее работу. К тому же норму посчитали противоречащей Конституции. Салянова предложила отложить рассмотрение документа до того, как фракции придут к единому мнению. Однако ее коллеги и вовсе предложили отклонить документ, раз он вызывает столько споров.

В итоге депутаты единогласно отклонили положение о порядке исключения депутатов из фракций.

Напомним, что ранее фракция СДПК исключила Жанара Акаева из своих рядов из-за несовпадения взглядов. Однако он остается депутатом Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52717/
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