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Власть

Кандидаты на пост главы Кыргызстана манипулируют обществом

То, что сегодня делают кандидаты в президенты Кыргызстана, не относится к информированию, а больше к паблисити и манипуляциям общественным мнением. Об этом сегодня в ходе обсуждения сроков проведения и регламента предвыборной агитации сообщила PR-специалист Гульнура Торалиева.

«Как такового пиара ни один кандидат еще не делал. Пиар — всегда двусторонняя коммуникация, нужно общаться с населением, получать от него отзыв и адекватно на него реагировать. Вот этого не делает ни один кандидат. Идет абсолютно односторонняя манипуляция и иногда даже введение в заблуждение. Подхода, когда кандидат относится ответственно к информированию, нет», — сказала Гульнура Торалиева.

Она отметила, что кандидаты в президенты выкладывают в соцсети свои материалы и даже не отвечают на вопросы своих избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51816/
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