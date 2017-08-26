Еще семь кандидатов сдали подписные листы в ЦИК

Еще семь кандидатов в президенты сдали подписные листы в Центризбирком.

Это экс-депутат ЖК Улукбек Кочкоров. Ему удалось собрать 60 тысяч 44 подписи, Темирбеку Асанбекову – 34 тысячи. Экс-омбудсмен Турсунбек Акун собрал 36 тысяч 163 подписи, пенсионер и бывший глава Госрезиденции в Чолпон-Ате Казыбек Шайымбетов – 38 тысяч 600, Талгатбек Кожогулов – 32 тысячи 45, нардеп Исхак Масалиев – 36 тысяч 528, а экономист Кубан Чороев – 39 тысяч 808 подписей.

В течение десяти дней рабочая группа проверит 20 процентов от общего числа подписей за каждого кандидата на достоверность. Сегодня последний день сдачи подписных листов. Отметим, 25 и 26 августа в ЦИК поступили подписные листы от 12 кандидатов. Официально зарегистрировано четыре претендента на главный пост страны – Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев. Всего президентом в Кыргызстане хотят стать 42 человека.