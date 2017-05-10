Мнения депутатов о поправках в закон об акционерных обществах разделились

Мнения депутатов парламента о поправках в закон об акционерных обществах разделились. Законопроект обсудили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Документ предусматривает внедрение следующих норм:

— снижение с 20 процентов до 10 числа акционеров общества, требуемых для созыва внеочередного собрания акционеров;

— обязательное включение в состав совета директоров независимых членов;

— внедрение запрета для дочерних компаний на приобретение акций основной компании.

«Снижение порога для акционеров по созыву внеочередного собрания усилит возможность мелких инвесторов в случае необходимости выносить проблемные вопросы на общее собрание акционеров, не дожидаясь ежегодного собрания, когда актуальность вопроса может исчезнуть или проблема может стать уже неразрешимой», — говорится в справке-обосновании.

«Отбор внешнего аудитора акционерами, а не советом директоров, позволит усилить прозрачность деятельности АО и независимость работы аудитора, а также предотвратить возможный конфликт интересов. В настоящее время при назначении аудитора советом директоров нарушается один из основополагающих принципов — независимость аудитора от аудируемой организации», — отметили инициаторы.

Дастан Бекешев призвал отклонить законопроект. «В Америке такой закон работает, а у нас менталитет другой, все друг под друга копают. Что касается включения независимого эксперта. Кому выгодно нанимать независимого человека? Большим акционерным обществам просто не дадут работать. Каждый день будут требовать провести внеочередные собрания акционеров», — сказал он.

С ним согласился Улукбек Ормонов: «В условиях нынешнего Кыргызстана закон работать не будет. Он приведет к конфликтам».

А Экмат Байбакпаев заметил, что законопроект «нужный, правильный», и его надо поддержать. «Но если назначать независимого члена будет ФУГИ, то это опрометчиво. Из «Белого дома» будут говорить, кого назначить», — отметил нардеп.