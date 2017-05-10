13:43
+20
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Власть

Мнения депутатов о поправках в закон об акционерных обществах разделились

Мнения депутатов парламента о поправках в закон об акционерных обществах разделились. Законопроект обсудили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Документ предусматривает внедрение следующих норм:
 — снижение с 20 процентов до 10 числа акционеров общества, требуемых для созыва внеочередного собрания акционеров;
 — обязательное включение в состав совета директоров независимых членов;
 — внедрение запрета для дочерних компаний на приобретение акций основной компании.

«Снижение порога для акционеров по созыву внеочередного собрания усилит возможность мелких инвесторов в случае необходимости выносить проблемные вопросы на общее собрание акционеров, не дожидаясь ежегодного собрания, когда актуальность вопроса может исчезнуть или проблема может стать уже неразрешимой», — говорится в справке-обосновании.

«Отбор внешнего аудитора акционерами, а не советом директоров, позволит усилить прозрачность деятельности АО и независимость работы аудитора, а также предотвратить возможный конфликт интересов. В настоящее время при назначении аудитора советом директоров нарушается один из основополагающих принципов — независимость аудитора от аудируемой организации», — отметили инициаторы.

Дастан Бекешев призвал отклонить законопроект. «В Америке такой закон работает, а у нас менталитет другой, все друг под друга копают. Что касается включения независимого эксперта. Кому выгодно нанимать независимого человека? Большим акционерным обществам просто не дадут работать. Каждый день будут требовать провести внеочередные собрания акционеров», — сказал он.

С ним согласился Улукбек Ормонов: «В условиях нынешнего Кыргызстана закон работать не будет. Он приведет к конфликтам».

А Экмат Байбакпаев заметил, что законопроект «нужный, правильный», и его надо поддержать. «Но если назначать независимого члена будет ФУГИ, то это опрометчиво. Из «Белого дома» будут говорить, кого назначить», — отметил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51352/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша не могут решить, что делать с бюджетным кредитованием
Депутаты намерены усилить ответственность проверяющих
Депутаты одобрили законопроект по развитию парфюмерно-косметической отрасли
В Кыргызстане решили узаконить национальные виды спорта
Президента Кыргызстана просят подписать закон о защите от семейного насилия
Увеличить гарантийный срок новых автомобильных дорог предлагают в Жогорку Кенеше
«Синий кит» подтолкнул депутата внести поправки в Уголовный кодекс
В Кыргызстане городам и селам предлагают давать имена людей
Два министерства работали над законопроектом, «исправив одно предложение»
За годы моратория в Кыргызстане зафиксирован 31 факт вырубки ценных деревьев
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из&nbsp;КР Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из КР
Вслед за&nbsp;Сергеем Шойгу в&nbsp;Бишкек прилетел Сергей Кириенко Вслед за Сергеем Шойгу в Бишкек прилетел Сергей Кириенко
Депутат возмутился, что чиновник Минсельхоза опять спит на&nbsp;заседании парламента Депутат возмутился, что чиновник Минсельхоза опять спит на заседании парламента
В&nbsp;парламенте произошла словесная перепалка с&nbsp;Кубанычбеком Кулматовым В парламенте произошла словесная перепалка с Кубанычбеком Кулматовым
Бизнес
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкулу Шопокову Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкулу Шопокову