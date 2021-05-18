Постановление об утверждении порядка назначения временного внешнего управляющего

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 мая 2021 года № 7
Об утверждении Порядка назначения временного внешнего управляющего
В целях реализации статьи 651 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет
1. Утвердить Порядок назначения временного внешнего управляющего согласно приложению.
2. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики принять исчерпывающие меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель У.А.Марипов