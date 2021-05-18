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Постановление об утверждении порядка назначения временного внешнего управляющего

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 мая 2021 года № 7

Об утверждении Порядка назначения временного внешнего управляющего

В целях реализации статьи 651 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет

1. Утвердить Порядок назначения временного внешнего управляющего согласно приложению.

2. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики принять исчерпывающие меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/194353/
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