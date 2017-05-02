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Власть

Премьер-министр Кыргызстана побывал в селе, где сошел оползень

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетил село Кок-Алма Базар-Коргонского района, где накануне сошел оползень. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, жертв и разрушений там не было. И это только благодаря тому, что спасатели МЧС за ночь эвакуировали 5 тысяч жителей Базар-Коргонского и Ноокенского районов.

По информации акима района Айбека Бегимкулова, объем селя составил 750 тысяч кубометров. Глава кабмина поручил ускорить работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

В Базар-Коргонском районе Сооронбай Жээнбеков осмотрел мосты на реке Кара-Ункур и в селе Чкалов, которые ранее частично размыло. Министерству транспорта и дорог поручено разработать проекты новых мостов. До июня должны демонтировать старый мост на реке Кара-Ункур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50989/
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