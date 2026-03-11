Президент Кыргызстана призвал перейти на электронный парламент. Об этом Садыр Жапаров заявил сегодня на заседании ЖК.

«Если мы не перейдем на электронный парламент, то будем продолжать тратить огромные средства на бумагу и технику. С 2020 года использовано 65 тонн бумаги только формата А4. Причем эту бумагу мы импортируем из-за границы. Нам нужно уходить от такой зависимости.

Уважаемые депутаты, давайте переведем Жогорку Кенеш на планшеты и ноутбуки, сделаем электронный парламент! Забудьте про бумагу и ручки — этого требует время. Развитые страны перешли на это еще 30 лет назад. Кто не умеет, учитесь, используйте помощников. Даже медведя научили ездить на велосипеде, а мы ведь люди — быстро научимся. Если перейти на планшеты, один человек сможет мгновенно разослать все материалы (законопроекты и так далее). Кроме того, в компьютерах можно хранить архивы за 15-20 лет.

Иногда министры спрашивают меня: «Шеф, как вы помните вещи, которые происходили пять-шесть лет назад?» Я отвечаю: «Я тоже человек, не компьютер и не робот. Я тоже забываю. Но вот это помогает не забывать». Открываешь файл пятилетней давности — и все вспоминаешь. Сейчас многие пользуются блокнотами. Блокнот заполняется, потом его выбрасывают — и все забывается. А весь материал, который занимает 100 тонн бумаги, можно хранить в одном устройстве», — сказал он.

Самое печальное, отметил глава КР, когда в законопроекте меняют всего одно слово, заново печатают все документы и снова раздают депутатам.

«Это огромные потери. Я сам был депутатом два раза и знаю это. Иногда приносили десятки килограммов бумаги, которые депутаты даже не открывали. А планшет можно открыть в машине, дома, во время еды — это намного удобнее.

Кроме бумаги, огромные деньги уходят на оргтехнику: принтеры, краску, электроэнергию, зарплату секретарям. В сумме это миллиарды сомов. Мы, например, три года назад перевели правительство на электронный формат и сэкономили миллиарды. Предлагаю вам сделать то же самое, а сэкономленные деньги можно направить в ваш депутатский фонд», — добавил он.

Садыр Жапаров заметил, что еще одно преимущество электронного документооборота — согласования проходят за один день.

«Раньше бумаги ходили месяцами. Сейчас документ загружается в систему утром, и вечером уже есть ответы: «согласен» или «не согласен». Когда я только пришел к власти и проверял архивы, нашел постановление правительства, которое три года не принималось просто потому, что документы ходили по кабинетам. А это было решение, важное для государства. Сейчас такие решения принимаются за час. Только особо секретные документы остаются на бумаге.

Три года назад мы перевели вашу зарплату в электронные кошельки. Тогда некоторые депутаты были против и говорили, что хотят получать наличными. Но мы все равно сделали это. Поэтому прошу вас как можно скорее перейти на электронный парламент», — заключил он.