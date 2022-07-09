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Общество

На Иссык-Куле открыли первый диагностический кабинет для пожилых людей

В санатории «Кыргызское Взморье» в селе Бостери открыли первый в Иссык-Кульской области геронтологический кабинет. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, кабинет открыт общественным благотворительным фондом «Бабушка Эдопшн» в рамках программы государственного социального заказа.

Главным преимуществом геронтологического кабинета является гериатрическая оценка состояния людей пожилого и старческого возраста, а именно — многомерная, многопрофильная диагностика.

Специалисты будут проводить оценку физического и функционального состояния пациента, его памяти, эмоционального состояния, проконсультируют по вопросам питания. Кабинет значительно расширяет возможности получения медицинской помощи для пожилых людей.

Геронтология — это наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним.

Согласно последним исследованиям, это наука будущего, поскольку сейчас ученые констатируют постарение человечества как вида.

Геронтолог — это специалист, не всегда врач, занимающийся проблемой профилактики преждевременного старения. Если занимается профилактикой старения, то гериатр работает с людьми старше 65 лет и лечит заболевания, которые возникают у пациентов пожилого возраста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239310/
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