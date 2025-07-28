Казахстан предложил странам ЦА объединиться ради спасения Каспия и Арала

Казахстан предложил странам региона объединиться ради спасения Каспия и Арала. Об этом сообщает издание «POLITIK Центральная Азия».

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на экологической конференции в Алтае назвал обмеление Каспия одним из главных вызовов для региона.

Отмечается, что уровень Каспийского моря снижается с начала 2000-х годов и прогнозы неблагоприятные.

Среди других водных вызовов — Приаралье. Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала, укрепляет Кокаральскую дамбу, восстанавливает дельту Сырдарьи, поддерживает рыбную отрасль и озеленение высохшего дна бывшего моря.

Республика Казахстан готова участвовать в совместных гидропроектах — от регулирования водохранилищ до автоматизации учета воды.

По данным экс-премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова, к 2050 году дефицит воды в ЦА может достигнуть 20-30 процентов, что несет серьезную угрозу для сельского хозяйства, энергетики и устойчивости жизни миллионов людей в регионе.