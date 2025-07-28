13:54
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Казахстан предложил странам ЦА объединиться ради спасения Каспия и Арала

Казахстан предложил странам региона объединиться ради спасения Каспия и Арала. Об этом сообщает издание «POLITIK Центральная Азия».

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на экологической конференции в Алтае назвал обмеление Каспия одним из главных вызовов для региона.

Отмечается, что уровень Каспийского моря снижается с начала 2000-х годов и прогнозы неблагоприятные.

Среди других водных вызовов — Приаралье. Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала, укрепляет Кокаральскую дамбу, восстанавливает дельту Сырдарьи, поддерживает рыбную отрасль и озеленение высохшего дна бывшего моря.

Республика Казахстан готова участвовать в совместных гидропроектах — от регулирования водохранилищ до автоматизации учета воды.

По данным экс-премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова, к 2050 году дефицит воды в ЦА может достигнуть 20-30 процентов, что несет серьезную угрозу для сельского хозяйства, энергетики и устойчивости жизни миллионов людей в регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337697/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанские водители сталкиваются с поборами на казахской границе
Минсельхоз Кыргызстана не пропустил в страну партию муки из Казахстана
В числе основных покупателей казахстанского бензина стал Кыргызстан
Казахстанского дипломата приговорили к шести годам колонии за избиение супруги
В Казахстане тоже бьют врачей — хотят ужесточить ответственность
Казахстан утроил экспорт муки в Кыргызстан
ICAO назвал Казахстан претендентом на роль регионального авиационного центра
В Казахстане радио «Азаттык» подает иск на МИД из-за отказа в аккредитации
Казахстан и Кыргызстан намерены проводить совместные закупки лекарств
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 43,5 процента
Популярные новости
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
МЧС открыло пансионат &laquo;Асыл-Таш&raquo;, ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову МЧС открыло пансионат «Асыл-Таш», ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
28 июля, понедельник
13:49
В Узбекистане создают новую систему контроля за исполнением решений президента В Узбекистане создают новую систему контроля за исполне...
13:34
Снос музучилища: студенты будут учиться в общежитии худколледжа
12:57
Казахстан предложил странам ЦА объединиться ради спасения Каспия и Арала
12:43
«Жесть», «Принимать нельзя». Депутат Жогорку Кенеша и политик об инициативе МВД
12:33
Внимание! В отдельных частях Бишкека не будет воды