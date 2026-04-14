15:15
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров проверил проекты реконструкции парков и стадиона в Ошской области

Фото пресс-служба президента

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область осмотрел проекты реконструкции центрального стадиона и парков «Тынчтык» и «Буранов». По данным пресс-службы главы государства, работы активно ведут за счет республиканского бюджета и должны завершить в 2026-2027 годах.

пресс-служба президента
Фото пресс-служба президента
Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев сообщил, что работы в парке «Тынчтык», занимающем площадь 25 гектаров, включают капитальный ремонт с благоустройством территории, устройством освещения, ирригационной системы, велодорожек и детских площадок.

Парк «Буранов» также модернизируют, здесь обновляют инженерные системы и создают новые общественные пространства для отдыха, включая сцены и зоны для активного досуга.

Президенту представили проект реконструкции центрального стадиона площадью 21 тысяча 367,89 квадратного метра.

Стоимость проекта — 168 миллионов сомов, а завершение работ запланировано на 2027 год.

В рамках реконструкции создадут современные условия для проведения спортивных мероприятий и занятий физкультурой.

Садыр Жапаров подчеркнул важность этих проектов для улучшения качества жизни населения и поручил контролировать ход работ для обеспечения своевременного завершения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370270/
просмотров: 99
Версия для печати
Популярные новости
Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Бизнес
Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
«Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
14 апреля, вторник
15:14
Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7 Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке авт...
15:09
Международный фестиваль «Айгүл гүлү» пройдет в Баткене
15:07
Садыр Жапаров проверил проекты реконструкции парков и стадиона в Ошской области
15:05
Президент открыл общественно-культурный центр с госуслугами в Кара-Кульдже
15:04
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении разбоя