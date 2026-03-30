В Кыргызстане 15 «спящих» товарных бирж. Выведет ли их из тени новый закон

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил в первом чтении законопроект «О товарных биржах», который призван полностью заменить устаревшее законодательство 1992 года.

Новый документ устанавливает четкий порядок работы площадок, требования к участникам торгов и систему государственного контроля. Согласно проекту, товарные биржи смогут создаваться исключительно в форме акционерных обществ и будут носить универсальный характер, принимая к торгам различные виды товаров.

При этом требования к уставному капиталу и финансовой устойчивости бирж теперь будет определять кабинет министров.

В ходе обсуждения выяснилось, что на сегодня в Кыргызстане официально зарегистрировано 15 товарных бирж, однако их деятельность остается фактически незаметной, а налоговые отчисления близки к нулю.

Заместитель генерального директора Кыргызской фондовой биржи Мыктыбек Абиров пояснил, что сейчас эти биржи существуют преимущественно на бумаге, так как в действующем законе не прописаны четкие механизмы и перечень товаров, которые обязательно должны проходить через биржевые торги.

Инициаторы реформы рассчитывают, что принятие новых норм позволит оживить этот сектор и вывести его из тени.

Особое внимание депутаты уделили норме об уставном капитале именно для товарных бирж, который предлагается установить в размере 25 миллионов сомов. Они выразили опасение, что такая высокая сумма может стать барьером для развития рынка.

Однако разработчики настояли на необходимости жестких финансовых фильтров для самих площадок. По их словам, это послужит гарантией безопасности сделок: биржа с солидным капиталом сможет нести ответственность за исполнение контрактов и контролировать поставки.