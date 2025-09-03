12:11
Экономика

Новую редакцию Закона «О товарных биржах» предлагают чиновники: что изменится

Новую редакцию Закона «О товарных биржах» предлагает Министерство экономики и коммерции. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

«В современных условиях развития рыночных отношений и необходимости активизации внутренней и внешней торговли актуальной становится задача по созданию эффективной и прозрачной инфраструктуры товарного рынка. Одним из ключевых элементов такой инфраструктуры являются товарные биржи, которые обеспечивают организованную форму торговли, способствуют формированию справедливых рыночных цен и гарантируют безопасность сделок.

Существующая правовая база является фрагментарной и не в полной мере отвечает требованиям современного этапа социально-экономического развития страны.

Это затрудняет эффективное функционирование товарных бирж, снижает инвестиционную привлекательность отрасли и ограничивает возможности для развития торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьевыми и промышленными товарами», — объяснили инициативу в ведомстве.

По мнению инициаторов, принятие закона поспособствует:

  • формированию эффективной системы биржевой торговли;
  • защите прав и законных интересов участников биржевого рынка;
  • снижению доли теневой экономики;
  • расширению экспортных возможностей страны;
  • привлечению инвестиций в торговую инфраструктуру;
  • гармонизации национального законодательства с международными стандартами;
  • укреплению правовой основы рыночной инфраструктуры;
  • улучшению инвестиционного климата;
  • снижению коррупционных рисков в торговой сфере;
  • обеспечению роста национальной экономики через развитие конкурентной торговли.

«Анализ текущего состояния товарного рынка КР показывает, что в стране функционирует ограниченное количество товарных бирж, деятельность которых не всегда отвечает требованиям прозрачности, конкурентности и доверия со стороны участников торговли. Отсутствие единой правовой базы приводит к правовой неопределенности, снижает эффективность работы брокеров и затрудняет государственный контроль за товарооборотом», — говорится в справке-обосновании.

Международная практика (в частности, в государствах ЕАЭС, Евросоюза и других развивающихся экономиках) демонстрирует, что развитая система товарных бирж способствует:

  • стабилизации цен на внутреннем рынке;
  • формированию справедливого ценообразования на основе спроса и предложения;
  • обеспечению равного доступа производителей, особенно малых и средних, к широким рынкам сбыта;
  • созданию дополнительных каналов экспорта товаров, особенно сельхозпродукции.

Проект закона основывается на анализе законодательства других стран, включая Казахстан, Узбекистан, Россию, а также на рекомендациях международных организаций (например, Всемирного банка и ЕЭК) и адаптирован с учетом социально-экономических реалий КР.

Новая редакция документа предполагает обязательную регистрацию сделок и борьбу с «серым» рынком, а также ориентацию на ЕАЭС и адаптацию к международным стандартам.

После введения в действие обновленного закона Минэкономики ожидает увеличение налоговых поступлений, выведение биржевых сделок из тени, что обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет.
