19:24
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Власть

Глава кабмина КР принял участие в заседании Евразийского межправсовета

Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Казахстан принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании рассмотрен ряд вопросов, направленных на дальнейшее углубление экономической интеграции и широкий спектр многостороннего сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Отметим, что в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе приняли участие главы правительств стран, входящих в ЕАЭС: премьер-министры Беларуси Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов, Кыргызстана Адылбек Касымалиев, России Михаил Мишустин, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе продолжится завтра, 27 марта, будет рассмотрено более десяти вопросов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367622/
просмотров: 103
Версия для печати
