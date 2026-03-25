10:34
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Власть

Глава кабмина Кыргызстана едет в Казахстан на встречи ЕАЭС и цифровой форум

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев 26–27 марта совершит рабочий визит в Казахстан.

В ходе поездки он примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. В повестке — вопросы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия по различным направлениям.

Также глава кабмина выступит на международном цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 и ознакомится с выставкой цифровых проектов.

В мероприятиях ожидается участие премьер-министров стран ЕАЭС, представителей Армении, Евразийской экономической комиссии, а также экспертов и руководителей крупных IT-компаний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367332/
просмотров: 278
Версия для печати
25 марта, среда
10:29
Историю кыргызов напишут в 15 томах. Утвержден проект масштабного труда Историю кыргызов напишут в 15 томах. Утвержден проект м...
10:01
Список улиц Бишкека, которые отремонтируют в 2026 году
09:43
Атака на Иран. Более 62 тысяч жилых домов пострадали от ракетных ударов в ИРИ
09:41
В Бишкеке водитель автобуса выехал на встречную полосу — его оштрафовали
09:38
