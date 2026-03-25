Глава кабмина Кыргызстана едет в Казахстан на встречи ЕАЭС и цифровой форум

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев 26–27 марта совершит рабочий визит в Казахстан.

В ходе поездки он примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. В повестке — вопросы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия по различным направлениям.

Также глава кабмина выступит на международном цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 и ознакомится с выставкой цифровых проектов.

В мероприятиях ожидается участие премьер-министров стран ЕАЭС, представителей Армении, Евразийской экономической комиссии, а также экспертов и руководителей крупных IT-компаний.