Аксы, март 2002 года: расстрел протеста, который изменил политическую историю

Аксыйские события 17–18 марта 2002 года остаются одной из самых трагических и до конца не осмысленных страниц в истории независимого Кыргызстана. Расстрел мирных жителей в Аксыйском районе Джалал-Абадской области стал не только гуманитарной катастрофой, но и переломным моментом в отношениях общества и власти.

Политический фон: земля, оппозиция и нарастающий кризис

К началу 2000-х годов в Кыргызстане усилилось недовольство политикой президента Аскара Акаева. Одним из ключевых факторов стало подписание и ратификация соглашений с Китаем о делимитации границы. В общественном сознании это воспринималось как уступка территорий, в частности, в районе Узенгу-Кууш.

На этом фоне усиливалось влияние оппозиционных политиков, в том числе депутата Жогорку Кенеша Азимбека Бекназарова. Его арест 5 января 2002 года по делу, связанному с его работой следователем в 1990-х годах, вызвал резкое неприятие в обществе. Сторонники депутата и правозащитники заявляли о политической мотивации преследования.

Как отмечают источники, именно арест Азимбека Бекназарова стал спусковым крючком, который перевел накопившееся недовольство в активную фазу протеста.

Январь — март 2002 года: протесты и эскалация

С января 2002 года в Бишкеке и Джалал-Абадской области начались акции протеста. В Аксыйском районе они приобрели массовый характер: проходили митинги, пикеты, голодовки, стихийные собрания.

По свидетельствам правозащитников, в том числе Азизы Абдирасуловой, протесты носили устойчивый характер и сопровождались давлением со стороны правоохранительных органов: задержаниями, разгонами и попытками локализовать недовольство.

Напряженность между местным населением и властью усиливалась. Требования протестующих сводились к двум основным пунктам: освобождение Азимбека Бекназарова и отказ от территориальных решений.

17 марта: день расстрела

Кульминацией кризиса стало 17 марта 2002 года. В этот день жители нескольких сел Аксыйского района направились в сторону Кербена для участия в акции протеста.

По данным Human Rights Watch, группу от нескольких сотен до двух тысяч человек силовики остановили в районе села Боспиек.

Дальнейшие события стали трагическими. Силовики открыли огонь по протестующим. По официальным и международно признанным данным, погибли шесть человек, десятки получили ранения.

Правозащитные организации отмечали, что применение огнестрельного оружия против безоружных граждан стало чрезмерным.

Свидетельства и альтернативные версии

По данным правозащитницы Азизы Абдирасуловой, протестующие были безоружны и двигались мирно. Она утверждает, что операция силовых структур не стала спонтанной, а готовилась заранее, включая переброску значительных сил в регион.

В ее свидетельствах подчеркивается ряд деталей, вызывающих вопросы: стрельбу вели по толпе, где впереди находились женщины, а большинство погибших и раненых оказались мужчинами, находившимися сзади. Есть видеозаписи событий, часть которых фиксировала момент открытия огня.

Азиза Абдирасулова указывает, что многие обстоятельства произошедшего так и не получили должной правовой оценки, а ряд фактов остался вне официальных расследований.

Реакция властей и расследование

В первые дни после трагедии власти заявляли, что милиция действовала в условиях агрессии со стороны протестующих и применяла оружие для самообороны.

Однако государственная комиссия пришла к иным выводам. В мае 2002 года признали: оружие применили незаконно, а действия властей были ошибочными.

Созданы несколько комиссий, включая государственную и парламентскую, однако их выводы не привели к полноценному юридическому завершению дела.

Политические последствия

Аксыйские события вызвали масштабный политический кризис. Протесты охватили другие регионы страны. В мае 2002 года правительство Кыргызстана ушло в отставку. Премьер-министр Курманбек Бакиев покинул пост на фоне общественного давления.

В более широком контексте эти события стали одним из ключевых факторов, подорвавших доверие к власти Аскара Акаева. Многие аналитики рассматривают Аксы как один из этапов, приведших к «тюльпановой революции» 2005 года.

Судебные процессы и вопрос ответственности

Судебные разбирательства по делу Аксыйских событий продолжались несколько лет. К ответственности привлекли отдельных должностных лиц. Однако большинство обвинений либо смягчили, либо не довели до логического завершения.

Правозащитники неоднократно заявляли, что расследование было неполным, а многие причастные к принятию решений лица избежали наказания.

Спустя более 20 лет Аксыйские события остаются не только трагедией, но и символом. Они показали пределы силового ответа государства на общественное недовольство и последствия отсутствия политического диалога.

Как подчеркивает Азиза Абдирасулова, события в Аксы так и не получили полной политической и правовой оценки. По ее мнению, это повлияло на последующие кризисы в стране — от апреля 2010 года до более поздних конфликтов.