Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к соотечественникам по случаю годовщины аксыйских событий.

«Ровно 20 лет назад народ Кыргызстана впервые показал, что никогда не сможет смириться с диктатурой и авторитаризмом, — произошли трагические аксыйские события. Впервые пролилась кровь героев, отдавших свою жизнь за свободу, демократию, целостность страны», — отмечается в сообщении.

По его словам, без этих событий не было бы ни марта 2005 года, ни апреля 2010-го, ни октября 2020 года.

Эти исторические страницы должны стать строгим предостережением как для нынешней власти, так и для тех, кто придет следом за ними. Алмазбек Атамбаев

«Каждый из новых правителей Кыргызстана должен хорошо помнить — нельзя обманывать свой народ, нельзя наживаться за счет тяжелого труда простых наших сограждан, нельзя завинчивать гайки репрессий. Перед глазами новых правителей Кыргызстана всегда должен стоять пример погибших героев аксыйских событий, погибших героев апрельской революции, пример молодого парня Умута, убийство которого во время октябрьских событий 2020 года до сих пор остается безнаказанным», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что «никогда нельзя забывать имена тех, кто подарил нам счастье жить в свободном обществе, верить в справедливость, честь и достоинство».

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«Впереди нас ждет еще много испытаний. Я убежден, что кыргызстанцы заслужили достойную жизнь в обеспеченном и справедливом обществе. Мы поверили в собственные силы. Окрепло наше гражданское общество. Сегодня оно самостоятельно решает проблемы, на которые не хватает сил у властей. Мы видели это во время пандемии коронавируса и не только», — говорится в обращении.

«Стали сильными и ответственными независимые СМИ. Сегодня журналисты Кыргызстана уже в полной мере признаны «четвертой властью», а чиновники любого уровня боятся стать героями очередного журналистского расследования. Важно закрепить и усилить эти достижения. Иначе нас снова накроет волна авторитаризма и клановости», — отметил Алмазбек Атамбаев.