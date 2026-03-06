11:48
Власть

Реконструкцию «Манас Ордо» планируют завершить ко Дню независимости

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев с рабочей поездкой посетил Таласскую область. Об этом сообщили в парламенте.

В ходе визита спикер ЖК посетил национальный комплекс «Манас Ордо», где ознакомился с ходом ремонтно-реконструкционных работ.

Он отметил, что эпос «Манас» является важной частью культурного и духовного наследия кыргызского народа.

«Это историческое место имеет огромное значение. Реконструкция проводится по поручению президента Садыра Жапарова. После завершения работ ожидается увеличение числа паломников и туристов. Это, в свою очередь, поможет повысить туристический потенциал области и окажет положительное влияние на экономическое развитие региона», — заметил Марлен Маматалиев.

Он также напомнил, что завершить реконструкцию комплекса планируется ко Дню независимости, и призвал ответственных лиц выполнить все работы качественно и в установленные сроки.

Отмечается, что комплекс «Манас Ордо» создан в 1995 году после празднования 1000-летия эпоса «Манас», а в 2001-м ему присвоен статус национального.

Общая площадь комплекса составляет 225 гектаров. На его территории расположены историко-архитектурные памятники, библиотека, школа молодых манасчи, музеи, ипподром и другие культурные объекты. В настоящее время здесь продолжаются строительство новых зданий и модернизация инфраструктуры.
