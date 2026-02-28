20:48
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Власть

Дело Эпштейна. Билл Клинтон дал показания на закрытом слушании в Конгрессе

На закрытом слушании в Конгрессе показания дали бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари. Он назвал свое знакомство со скандальным финансистом-педофилом кратким.

из архивов дела Эпштейна
Фото из архивов дела Эпштейна. Билл Клинтон в гостях у финансиста

«Мое краткое знакомство с Эпштейном закончилось за много лет до того, как его преступления стали известны», — сказал Билл Клинтон.

По его словам, «во время наших ограниченных взаимодействий я никогда не был свидетелем каких-либо признаков того, что на самом деле происходило».

«Я знаю, что я видел и, что еще более важно, что я не видел. Я знаю, что я сделал и, что еще более важно, что я не сделал. Я ничего не видел и не сделал ничего плохого.

Как человек, выросший в семье, где имело место насилие, я не только не полетел бы на его самолете, если бы имел хоть малейшее представление о том, чем он занимается, — я бы сам сдал его и возглавил бы призыв к правосудию за его преступления», — добавил бывший глава Белого дома.

Хиллари Клинтон тоже заявила, что ничего не знала.

«Я ничего не знала об их преступной деятельности. Я не припоминаю, чтобы когда-либо встречалась с мистером Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы. Добавить мне нечего», — сказала она конгрессменам.

В ноябре 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна. 

В связях с Джеффри Эпштейном обвиняли как демократов, так и республиканцев. Ранее демократы опубликовали письма Эпштейна, в которых утверждалось, что американский лидер «знал о девочках». После публикации писем Дональд Трамп призвал ФБР проверить связи Эпштейна с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363952/
просмотров: 1531
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане начали проверку бывших чиновников, упомянутых в деле Эпштейна
Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан по делу Эпштейна
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
«Файлы Эпштейна»: что этот скандал означает и при чем тут Атамбаев
Тысячи упоминаний Трампа в новой партии документов по делу Эпштейна — СМИ
Почему фонду Майрам Акаевой позволили превратить культурное наследие в бизнес
Возвращение Бакиева. Аскар Акаев о том, что говорил в Дубае Садыр Жапаров
Дастан Бекешев считает, что реабилитация Бакиева началась три года назад
В особняках Бакиева и Атамбаева откроют детские реабилитационные центры
Лед тает. Курманбек Бакиев опубликовал пост о том, что вселяет в него надежду
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
В&nbsp;КР&nbsp;хотят ввести штрафы за&nbsp;выезд детей для получения религиозного образования В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам н...
20:42
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
20:20
В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги
20:00
Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
19:45
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов