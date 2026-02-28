Дело Эпштейна. Билл Клинтон дал показания на закрытом слушании в Конгрессе

На закрытом слушании в Конгрессе показания дали бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари. Он назвал свое знакомство со скандальным финансистом-педофилом кратким.

Фото из архивов дела Эпштейна. Билл Клинтон в гостях у финансиста

«Мое краткое знакомство с Эпштейном закончилось за много лет до того, как его преступления стали известны», — сказал Билл Клинтон.

По его словам, «во время наших ограниченных взаимодействий я никогда не был свидетелем каких-либо признаков того, что на самом деле происходило».

«Я знаю, что я видел и, что еще более важно, что я не видел. Я знаю, что я сделал и, что еще более важно, что я не сделал. Я ничего не видел и не сделал ничего плохого.

Как человек, выросший в семье, где имело место насилие, я не только не полетел бы на его самолете, если бы имел хоть малейшее представление о том, чем он занимается, — я бы сам сдал его и возглавил бы призыв к правосудию за его преступления», — добавил бывший глава Белого дома.

Хиллари Клинтон тоже заявила, что ничего не знала.

«Я ничего не знала об их преступной деятельности. Я не припоминаю, чтобы когда-либо встречалась с мистером Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы. Добавить мне нечего», — сказала она конгрессменам.

В ноябре 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна.

В связях с Джеффри Эпштейном обвиняли как демократов, так и республиканцев. Ранее демократы опубликовали письма Эпштейна, в которых утверждалось, что американский лидер «знал о девочках». После публикации писем Дональд Трамп призвал ФБР проверить связи Эпштейна с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.