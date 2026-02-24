В Кыргызстане обновили правила отбора национальных и государственных проектов

Кабинет министров утвердил новый порядок отбора национальных инвестиционных и проектов государственного значения. Документ определяет, какие инициативы могут получить госстатус, включены в приоритетный реестр и обеспечены поддержкой государства — от налоговых и фискальных льгот до инфраструктурных решений.

Для этого формируется специальная комиссия при кабмине. Она будет рассматривать проекты, оценивая их вклад в экономику, занятость, безопасность, развитие регионов и стратегические интересы страны. Секретариат комиссии закреплен за Министерством экономики и коммерции, которое будет вести реестр всех утвержденных проектов и контролировать их реализацию.

Каждый проект получит закрепленного куратора из числа заместителей руководителей госорганов.

Информация о ходе выполнения будет ежеквартально направляться в администрацию президента.

Одновременно кабмин признал утратившими силу все предыдущие постановления, регулирующие процедуру отбора нацпроектов, чтобы привести нормативную базу в единый формат.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.