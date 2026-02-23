«Прекратите морально насиловать»: Дастан Бекешев призвал кабмин к уважению

Депутат Дастан Бекешев на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции возмутился тем, что кабинет министров заранее не предоставляет нардепам материалы к рассмотрению.

После того как представители кабмина попросили парламентариев дополнительно включить в повестку несколько вопросов, среди которых ратификация соглашений, он заявил, что правительство должно прекратить эту практику.

«Сколько можно приходить и морально насиловать? Надо же как-то заранее давать материалы. Нельзя вот так приносить: «Нате». Или у вас в кабинете министры подписывают не глядя, не читая? Можете заранее давать материалы? Вы же об этом не сейчас узнали? С утра через отдел комитета могли бы дать? Мы должны себя немножко, капельку уважать. Мы знать не знаем, о чем материалы, зачем, почему. Я понимаю, что с парламентом можно что хочешь творить, но все-таки давайте немножко друг друга уважать», — возмутился Дастан Бекешев.

В результате члены комитета все же включили дополнительные вопросы в повестку дня, но при этом попросили представителей кабмина впредь учитывать пожелания, высказанные депутатом.