12:47
USD 84.63
EUR 102.93
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты

Военная прокуратура подвела итоги проверки, инициированной по заявлению ефрейтора Внутренних войск Натальи Силиной. Напомним, в середине мая военнослужащая не только написала заявление в органы, но и обратилась в 24.kg с призывом о помощи.

24.kg
Фото 24.kg. Ефрейтор ВВ МВД Наталья Силина (на фото в центре) с коллегами. Каски и оружие — единственное, что им выдало государство. Все остальное покупали сами

Связист отряда спецназа «Шер» рассказала о неприглядной стороне службы, отсутствии элементарных условий и о том, как поступают с теми, кто осмеливается открыто выражать свое недовольство.

Разутые и раздетые

Государство обязано одевать свою армию. Закон «О статусе военнослужащих» строго это регламентирует. Однако, судя по материалам прокурорской проверки, с соблюдением законов и обязанностей во Внутренних войсках МВД беда.

Согласно карточкам учета имущества личного пользования военнослужащих войсковой части № 714, офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной службы на 95 процентов не обеспечены повседневными кителями и брюками, на 100 процентов не обеспечены парадной форменной одеждой, пальто, туфлями и фуражками.

Заместитель военного прокурора Рустам Тагаев

Все недостающее, не только военную форму и снаряжение, но даже футболки, береты и тельняшки, военнослужащие вынуждены покупать за свой счет. При этом никакой финансовой компенсации они не получают. Этот факт Военная прокуратура также подтвердила.

Аварийное состояние казарм

Отдельное внимание в материалах проверки уделяется условиям, в которых вынуждены служить бойцы отряда спецназа «Шер» МВД. Их войсковая часть № 714 с ноября 2019 года базируется в... бывшем Бишкекском городском приемнике-распределителе.

Уместным будет отметить, что прежде в это место со всего города доставлялись попрошайки, бездомные, пьяные и прочие нарушители, попадающие под административный арест. В народе за приемником закрепилось стойкое прозвище — «клоповник». Такое же стойкое, как и пропитавшая его стены вонь.

Высшее милицейское руководство отчего-то посчитало, что спецназу МВД — элите правоохранительных органов — здесь самое место.

Необходимо отметить, что здание, согласно техническому паспорту, было построено в l970 году. Сегодня оно находится в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации.

Рустам Тагаев

Во Внутренних войсках отсутствие ремонта и минимальных человеческих условий службы при проверке объяснили тем, что бывший приемник-распределитель находится не на их балансе, а на балансе мэрии Бишкека. Якобы по этой причине Министерство внутренних дел не спешит с ремонтом здания.

Сложившаяся во Внутренних войсках ситуация наносит урон не только имиджу военной службы, но и всему государству в целом.

Такие выводы по итогам проверки делает прокурор Рустам Тагаев. Он называет отношение руководства войск к подчиненным безответственным и требует в кратчайшие сроки навести в системе порядок.

Незаконные приказы

Опротестовала Военная прокуратура и приказ командующего Внутренними войсками Исламбека Кенжекулова о переводе ефрейтора Натальи Силиной из войсковой части Бишкека в Узген. Он признан незаконным.

Происходящее свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами их функциональных обязанностей, об игнорировании ими требований законодательства, регламентирующего порядок перевода военнослужащих контрактной службы. Это недопустимо.

Рустам Тагаев

По словам военнослужащей и ее адвоката Юрия Скатневского, останавливаться на достигнутом они не намерены. Прокурорская проверка подтвердила многочисленные факты нарушений, но не обозначила виновных и наказание, которое те должны понести.

Читайте по теме
Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы

«Прокуратурой предлагается рассмотреть вопрос о строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц. Однако в материалах нет конкретики. Кто, как и за что должен ответить, какое наказание понести. При этом хочу отметить как юрист, что ряд нарушений, допущенных в системе Внутренних войск, попадает не только под дисциплинарные взыскания, но и под уголовную ответственность», — говорит Юрий Скатневский.

Сама же Наталья Силина сегодня продолжает служить. Осмелившаяся открыто отстаивать свои права военнослужащая для одних в системе Внутренних войск стала изгоем, для других — примером и шансом на справедливость. Уходить со службы она не намерена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196758/
просмотров: 1500
Версия для печати
Материалы по теме
Прокуратура признала незаконным приказ командующего Внутренними войсками МВД
Избиение солдат на полигоне. Адвокат сообщила подробности происшествия
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Анвар Сартаев обратился к омбудсмену по ситуации во Внутренних войсках МВД
Ответим позже. Пресс-служба Внутренних войск о заявлении ефрейтора Силиной
Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
Дело «Акнета». Адвокаты требуют проверить гражданство соучредителя ОсОО
Дело экс-вице-мэра. Суд признал незаконным обыск в кабинете сотрудника ГКНБ
Обыск в доме адвоката. Военная прокуратура начала досудебное производство
Популярные новости
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса
Ситуация на&nbsp;границе. В&nbsp;Чон-Алае эвакуированы жители пяти сел Ситуация на границе. В Чон-Алае эвакуированы жители пяти сел
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
8 июня, вторник
12:24
Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучрежде...
12:16
COVID-19 в мире. Заразились более 173 миллионов, умерли более 3,7 миллиона
12:15
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
12:13
В Бишкеке возле Верховного суда митинг. Участницы недовольны судисполнителями
12:10
Университет 4.0. Вузы Кыргызстана станут центрами инновации