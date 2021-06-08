Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты

Военная прокуратура подвела итоги проверки, инициированной по заявлению ефрейтора Внутренних войск Натальи Силиной. Напомним, в середине мая военнослужащая не только написала заявление в органы, но и обратилась в 24.kg с призывом о помощи.

Фото 24.kg. Ефрейтор ВВ МВД Наталья Силина (на фото в центре) с коллегами. Каски и оружие — единственное, что им выдало государство. Все остальное покупали сами

Связист отряда спецназа «Шер» рассказала о неприглядной стороне службы, отсутствии элементарных условий и о том, как поступают с теми, кто осмеливается открыто выражать свое недовольство.

Разутые и раздетые

Согласно карточкам учета имущества личного пользования военнослужащих войсковой части № 714, офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной службы на 95 процентов не обеспечены повседневными кителями и брюками, на 100 процентов не обеспечены парадной форменной одеждой, пальто, туфлями и фуражками. Заместитель военного прокурора Рустам Тагаев

Государство обязано одевать свою армию. Закон «О статусе военнослужащих» строго это регламентирует. Однако, судя по материалам прокурорской проверки, с соблюдением законов и обязанностей во Внутренних войсках МВД беда.

Все недостающее, не только военную форму и снаряжение, но даже футболки, береты и тельняшки, военнослужащие вынуждены покупать за свой счет. При этом никакой финансовой компенсации они не получают. Этот факт Военная прокуратура также подтвердила.

Аварийное состояние казарм

Отдельное внимание в материалах проверки уделяется условиям, в которых вынуждены служить бойцы отряда спецназа «Шер» МВД. Их войсковая часть № 714 с ноября 2019 года базируется в... бывшем Бишкекском городском приемнике-распределителе.

Уместным будет отметить, что прежде в это место со всего города доставлялись попрошайки, бездомные, пьяные и прочие нарушители, попадающие под административный арест. В народе за приемником закрепилось стойкое прозвище — «клоповник». Такое же стойкое, как и пропитавшая его стены вонь.

Высшее милицейское руководство отчего-то посчитало, что спецназу МВД — элите правоохранительных органов — здесь самое место.

Необходимо отметить, что здание, согласно техническому паспорту, было построено в l970 году. Сегодня оно находится в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Рустам Тагаев

Во Внутренних войсках отсутствие ремонта и минимальных человеческих условий службы при проверке объяснили тем, что бывший приемник-распределитель находится не на их балансе, а на балансе мэрии Бишкека. Якобы по этой причине Министерство внутренних дел не спешит с ремонтом здания.

Сложившаяся во Внутренних войсках ситуация наносит урон не только имиджу военной службы, но и всему государству в целом.

Такие выводы по итогам проверки делает прокурор Рустам Тагаев. Он называет отношение руководства войск к подчиненным безответственным и требует в кратчайшие сроки навести в системе порядок.

Незаконные приказы

Опротестовала Военная прокуратура и приказ командующего Внутренними войсками Исламбека Кенжекулова о переводе ефрейтора Натальи Силиной из войсковой части Бишкека в Узген. Он признан незаконным.

Происходящее свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами их функциональных обязанностей, об игнорировании ими требований законодательства, регламентирующего порядок перевода военнослужащих контрактной службы. Это недопустимо. Рустам Тагаев

По словам военнослужащей и ее адвоката Юрия Скатневского, останавливаться на достигнутом они не намерены. Прокурорская проверка подтвердила многочисленные факты нарушений, но не обозначила виновных и наказание, которое те должны понести.

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«Прокуратурой предлагается рассмотреть вопрос о строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц. Однако в материалах нет конкретики. Кто, как и за что должен ответить, какое наказание понести. При этом хочу отметить как юрист, что ряд нарушений, допущенных в системе Внутренних войск, попадает не только под дисциплинарные взыскания, но и под уголовную ответственность», — говорит Юрий Скатневский.

Сама же Наталья Силина сегодня продолжает служить. Осмелившаяся открыто отстаивать свои права военнослужащая для одних в системе Внутренних войск стала изгоем, для других — примером и шансом на справедливость. Уходить со службы она не намерена.