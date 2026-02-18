Депутат о водоемах в «Мурас-Ордо»: погибли 8 детей, сколько еще должно умереть?

Нужно решить проблему с водоемами вокруг жилмассива «Мурас-Ордо» Бишкека, чтобы прекратить череду трагедий, унесших жизни уже восьмерых детей. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Улукбек Карыбек уулу.

Парламентарий подчеркнул, что вокруг «Мурас-Ордо» насчитывается 18 искусственных водоемов, создающих постоянную угрозу для местных жителей.

«Восемь детей утонули в этих водоемах. Сколько еще жизней должно оборваться, чтобы это стало уроком? Правоохранительные органы, мэрия и акимиат должны наконец начать работу. Может, вопрос решится, если переселить мэра или акима в «Мурас-Ордо»?» — задался вопросом депутат.

Помимо угрозы безопасности детей, водоемы наносят серьезный ущерб инфраструктуре жилмассива. Постоянная сырость разрушает фундаменты домов и создает экологическую опасность.

В завершение депутат потребовал от представителей кабмина дать поручение мэру Бишкека ликвидировать опасные объекты и обеспечить безопасность граждан.