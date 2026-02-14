18:12
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

Министры энергетики четырех стран согласовали режимы работы сетей

В Ташкенте состоялась очередная рабочая встреча министров энергетики и водного хозяйства Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В переговорах приняли участие министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума. Также присутствовали руководители и профильные специалисты энергетических компаний стран региона.

Участники встречи подчеркнули, что многостороннее сотрудничество, инициированное главами государств, последовательно развивается, в том числе в топливно-энергетической сфере.

Особое внимание было уделено вопросам безопасного прохождения текущего осенне-зимнего периода, обеспечению стабильной и бесперебойной работы водно-энергетических систем в вегетационный сезон, а также дальнейшему углублению взаимодействия.

По итогам переговоров стороны согласовали графики режимов работы энергетических сетей и подтвердили намерение продолжить координацию действий в рамках регионального водно-энергетического баланса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362035/
просмотров: 195
Версия для печати
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
17:56
ДУМК расторгло договоры с двумя компаниями и лишила их права организовывать умру ДУМК расторгло договоры с двумя компаниями и лишила их ...
17:41
Министры энергетики четырех стран согласовали режимы работы сетей
17:00
Солнце «улыбнулось» Земле: астрономы показали гигантский смайлик
16:36
В Бишкеке «обчистили» дом на 3 миллиона сомов: задержан рецидивист
16:19
Перестановки в руководстве Генпрокуратуры: кто занял ключевые посты