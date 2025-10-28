«Потерпите еще 2,5 года»: министр объяснил, когда в КР не будут отключать свет

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев прокомментировал в эфире «Биринчи радио» заявление президента Садыра Жапарова, который ранее призвал граждан не жаловаться на отключения электроэнергии в зимний период и «потерпеть еще 2,5 года».

В эфире чиновник отметил, что, «какой бы горькой ни была правда, ее нужно говорить». По его словам, строительство крупных гидроэнергетических объектов требует времени и комплексной подготовки.

«Некоторые критикуют, что нужно ждать еще 2,5 года. Но для того, чтобы подготовить технико-экономическое обоснование, пройти экологическую экспертизу и заказать оборудование, нужно время. Это не техника, которую можно собрать за три месяца. Генераторы для ГЭС изготавливаются индивидуально, а сама стройка — самый короткий этап», — пояснил Таалайбек Ибраев.

Он сообщил, что после запуска ГЭС «Камбар-Ата-1» КР сможет не только отказаться от импорта электроэнергии, но и начать экспорт в другие страны.

«Сейчас мы покупаем энергию из Туркменистана и России через транзит в Узбекистане и Казахстане. В будущем сможем экспортировать напрямую в Китай — без транзита, но уже сейчас нужно строить линии», — добавил глава Министерства энергетики.

Он уточнил, что проект «Камбар-Ата-1» оценивается в $4,5 миллиарда. Из бюджета уже выделено $70 миллионов, построены 113-метровый тоннель, подстанция на 110 киловатт и дорога. Высота будущей плотины составит 256 метров, а годовая выработка — 6 миллиардов киловатт-часов.

«Каждая капля воды будет использована. После «Камбар-Аты-1» вода пойдет на «Камбар-Ату-2», затем в Токтогульское водохранилище и дальше на Уч-Курганскую ГЭС. Потерь не будет», — подчеркнул Таалайбек Ибраев.