13:40
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Власть

«Потерпите еще 2,5 года»: министр объяснил, когда в КР не будут отключать свет

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев прокомментировал в эфире «Биринчи радио» заявление президента Садыра Жапарова, который ранее призвал граждан не жаловаться на отключения электроэнергии в зимний период и «потерпеть еще 2,5 года».

В эфире чиновник отметил, что, «какой бы горькой ни была правда, ее нужно говорить». По его словам, строительство крупных гидроэнергетических объектов требует времени и комплексной подготовки.

«Некоторые критикуют, что нужно ждать еще 2,5 года. Но для того, чтобы подготовить технико-экономическое обоснование, пройти экологическую экспертизу и заказать оборудование, нужно время. Это не техника, которую можно собрать за три месяца. Генераторы для ГЭС изготавливаются индивидуально, а сама стройка — самый короткий этап», — пояснил Таалайбек Ибраев.

Он сообщил, что после запуска ГЭС «Камбар-Ата-1» КР сможет не только отказаться от импорта электроэнергии, но и начать экспорт в другие страны.

«Сейчас мы покупаем энергию из Туркменистана и России через транзит в Узбекистане и Казахстане. В будущем сможем экспортировать напрямую в Китай — без транзита, но уже сейчас нужно строить линии», — добавил глава Министерства энергетики.

Читайте по теме
Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт

Он уточнил, что проект «Камбар-Ата-1» оценивается в $4,5 миллиарда. Из бюджета уже выделено $70 миллионов, построены 113-метровый тоннель, подстанция на 110 киловатт и дорога. Высота будущей плотины составит 256 метров, а годовая выработка — 6 миллиардов киловатт-часов.

«Каждая капля воды будет использована. После «Камбар-Аты-1» вода пойдет на «Камбар-Ату-2», затем в Токтогульское водохранилище и дальше на Уч-Курганскую ГЭС. Потерь не будет», — подчеркнул Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348805/
просмотров: 546
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года
Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В Нацбанке смена кадров: Улан Жамалидинов освобожден, Санжар Абдыгазиев назначен
В Кыргызстане обновили закон о наградном оружии: вручать смогут больше ведомств
В Кыргызстане введут электронные браслеты для агрессоров в семье
Количество камер наблюдения в Кыргызстане планируют довести до 20 тысяч
Кабмин временно сможет управлять бюджетными расходами самостоятельно
Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в области журналистики
Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли
Популярные новости
Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость&nbsp;КР через 2,5 года Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года
Садыр Жапаров и&nbsp;основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в&nbsp;парке &laquo;Ала-Арча&raquo; Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»
Президент США не&nbsp;удержался. Он&nbsp;станцевал во&nbsp;время встречи в&nbsp;Малайзии Президент США не удержался. Он станцевал во время встречи в Малайзии
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
Бизнес
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
28 октября, вторник
12:46
«Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций «Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-...
12:27
«Потерпите еще 2,5 года»: министр объяснил, когда в КР не будут отключать свет
12:24
В Бишкеке заметили девушку в противочумной маске: видео стало вирусным
12:17
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
12:07
Кремация в Кыргызстане будет возможна только по желанию человека