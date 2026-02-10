11:05
Власть

Усилены функции «Салык Сервис»: он займется информированием граждан

Кабинет министров внес изменения в постановление, касающееся государственного учреждения «Салык Сервис», работающего при Налоговой службе.

Корректировки направлены на расширение функций учреждения в части цифровых сервисов, общественного информирования и медиасопровождения.

В документе изменена ведомственная подчиненность — теперь «Салык Сервис» официально относится к кабмину, а не к Министерству финансов. Кроме того, в обновленное положение добавлены следующие полномочия:

  • подготовка аудио- и видеоматериалов для соцсетей и СМИ, отражающих работу налоговых органов и цифровых модулей;
  • ведение официальных интернет-ресурсов, оперативное взаимодействие со СМИ, мониторинг публикаций и анализ общественного мнения;
  • организация пресс-конференций, интервью и других информационных мероприятий;
  • выпуск материалов, направленных на повышение осведомленности граждан о фискальных сервисах.

«Салык Сервис» обязали привести свои внутренние решения в соответствие с новым постановлением.

Документ вступает в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361297/
просмотров: 312
