Усилены функции «Салык Сервис»: он займется информированием граждан

Кабинет министров внес изменения в постановление, касающееся государственного учреждения «Салык Сервис», работающего при Налоговой службе.
Корректировки направлены на расширение функций учреждения в части цифровых сервисов, общественного информирования и медиасопровождения.
В документе изменена ведомственная подчиненность — теперь «Салык Сервис» официально относится к кабмину, а не к Министерству финансов. Кроме того, в обновленное положение добавлены следующие полномочия:
- подготовка аудио- и видеоматериалов для соцсетей и СМИ, отражающих работу налоговых органов и цифровых модулей;
- ведение официальных интернет-ресурсов, оперативное взаимодействие со СМИ, мониторинг публикаций и анализ общественного мнения;
- организация пресс-конференций, интервью и других информационных мероприятий;
- выпуск материалов, направленных на повышение осведомленности граждан о фискальных сервисах.
«Салык Сервис» обязали привести свои внутренние решения в соответствие с новым постановлением.
Документ вступает в силу через десять дней.