Адылбек Касымалиев обсудил в ОАЭ цифровизацию правоохранительных органов

Адылбек Касымалиев встретился с вице-премьер-министром, министром внутренних дел ОАЭ Сейфом бин Заедом Аль Нахайяном на полях Всемирного правительственного саммита. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев напомнил, что в апреле 2025 года Кыргызстан и ОАЭ подписали меморандум о взаимном признании водительских удостоверений, улучшив условия для граждан обеих стран и усилив двустороннее сотрудничество.

Фото кабмина

Стороны отметили успешное взаимодействие в сфере безопасности, включая борьбу с транснациональной преступностью, финансовыми и цифровыми преступлениями. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта ОАЭ по цифровизации правоохранительной системы и внедрению интеллектуальных технологий мониторинга и профилактики преступности.

Глава кабмина также обратился с просьбой рассмотреть вопрос о введении безвизового режима для граждан Кыргызстана.

Шейх Сейф бин Заед Аль Нахайян подчеркнул, что ОАЭ рассматривает Кыргызстан как дружественное государство, и заявил о готовности поручить своей команде изучить вопрос безвизового режима, а также направить специалистов в сфере безопасности для обмена опытом.