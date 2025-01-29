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Власть

В ЖК предлагают ввести административную и уголовную ответственность риелторов

На заседании Жогорку Кенеша депутат Чолпон Султанбекова заявила, что рост цен на недвижимость делается искусственно спекулянтами и риелторами.

«Многие связывают рост цен с инфляцией, подорожанием строительных материалов, но это не так. Некоторые риелторские агентства и другие спекулянты массово скупают жилье и продают в два раза дороже», — сказала депутат.

Она предложила Жогорку Кенешу тщательно изучить этот вопрос и ввести административную, а также уголовную ответственность для риелторов и спекулянтов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318275/
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