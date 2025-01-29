В ЖК предлагают ввести административную и уголовную ответственность риелторов

На заседании Жогорку Кенеша депутат Чолпон Султанбекова заявила, что рост цен на недвижимость делается искусственно спекулянтами и риелторами.

«Многие связывают рост цен с инфляцией, подорожанием строительных материалов, но это не так. Некоторые риелторские агентства и другие спекулянты массово скупают жилье и продают в два раза дороже», — сказала депутат.

Она предложила Жогорку Кенешу тщательно изучить этот вопрос и ввести административную, а также уголовную ответственность для риелторов и спекулянтов.