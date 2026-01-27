ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в депутаты парламента по округу № 13

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинувшихся по избирательному округу № 13 в ходе повторных выборов.
Удостоверения претендентов на депутатский мандат получат:
- Акылбек Арстанбеков;
- Уланбек Асанов;
- Токторали Калматов;
- Уланычбек Чолпонов.
По итогам проверки представленных документов установлено, что они соответствуют требованиям законодательства. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала зарегистрировать четырех человек.
Прием заявлений о намерении участвовать в повторных выборах депутатов парламента завершается 29 января.
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш прошли 30 ноября 2025 года. В связи с выявленными нарушениями законодательства в этом округе ЦИК признала результаты голосования недействительными.
Повторные выборы состоятся 1 марта.