ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в депутаты парламента по округу № 13

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинувшихся по избирательному округу № 13 в ходе повторных выборов.

Удостоверения претендентов на депутатский мандат получат:

Акылбек Арстанбеков;

Уланбек Асанов;

Токторали Калматов;

Уланычбек Чолпонов.

По итогам проверки представленных документов установлено, что они соответствуют требованиям законодательства. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала зарегистрировать четырех человек.

Прием заявлений о намерении участвовать в повторных выборах депутатов парламента завершается 29 января.

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш прошли 30 ноября 2025 года. В связи с выявленными нарушениями законодательства в этом округе ЦИК признала результаты голосования недействительными.

Повторные выборы состоятся 1 марта.