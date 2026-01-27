08:51
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Власть

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в депутаты парламента по округу № 13

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинувшихся по избирательному округу № 13 в ходе повторных выборов.

Удостоверения претендентов на депутатский мандат получат:

  • Акылбек Арстанбеков;
  • Уланбек Асанов;
  • Токторали Калматов;
  • Уланычбек Чолпонов.

По итогам проверки представленных документов установлено, что они соответствуют требованиям законодательства. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала зарегистрировать четырех человек.

Прием заявлений о намерении участвовать в повторных выборах депутатов парламента завершается 29 января.

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш прошли 30 ноября 2025 года. В связи с выявленными нарушениями законодательства в этом округе ЦИК признала результаты голосования недействительными.

Повторные выборы состоятся 1 марта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359353/
просмотров: 192
