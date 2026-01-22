16:29
Кабмин передал школе-интернату для слабовидящих детей 10 машинок Брайля

Адылбек Касымалиев передал Специальной школе-интернату для слепых и слабовидящих детей в Бишкеке 10 пишущих машинок Perkins Brailler Classic. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Потребность в оборудовании была озвучена в сентябре прошлого года во время визита главы кабмина в образовательное учреждение. Для закупки машинок из резервного фонда председателя кабмина выделили более 3 миллионов сомов. Всего приобретено 20 единиц оборудования: 10 направлены в Бишкек, еще 10 — будут переданы школе-интернату для слабовидящих детей в Оше.

Perkins Brailler Classic используется для обучения письму по системе Брайля. Машинки позволяют выстроить системный и практико-ориентированный образовательный процесс, развивают навыки самостоятельной работы у учащихся и облегчают преподавание для педагогов.

 Во время визита Адылбека Касымалиева также обсудили текущие вопросы деятельности учреждения.
