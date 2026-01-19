Садыр Жапаров рассказал, почему нужно поменять водительские удостоверения

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» разъяснил о причинах возникновения ситуации с водительскими удостоверениями, мерах по противодействию поддельным документам, а также о технических неполадках на цифровой платформе «Түндүк».

По словам президента, вопрос водительских удостоверений не рассматривался на протяжении почти 30 лет.

Читайте по теме Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня

«Наши старые паспорта, ID-карты и водительские удостоверения изготавливались за рубежом. При этом их защитные элементы были слабыми, некачественными. Начиная с прошлого года мы начали изготавливать все государственные документы на предприятии «Учкун». В том числе теперь у нас выпускаются техпаспорта, водительские удостоверения и даже государственные номерные знаки автомобилей. Их качество — на самом высоком уровне», — сказал он.

Садыр Жапаров добавил, что были случаи, когда среди мигрантов представители других национальностей подделывали и продавали старые водительские удостоверения и ID-паспорта. И сейчас в России все еще используют поддельные документы.

«Зафиксированы и случаи задержания террористов с поддельными кыргызскими паспортами. Все это нанесло ущерб репутации и международному имиджу страны. Теперь же подобного не будет. Понятие «поддельный паспорт» будет полностью искоренено. Именно поэтому мы и начали эту работу. Если мы бесплатно заменим все старые водительские удостоверения и полностью выведем их из обращения, то поддельные документы невозможно будет использовать ни у нас в стране, ни за рубежом», — отметил глава государства.

Он уточнил, что сейчас есть факты, когда некоторые наши граждане покупают в России поддельные водительские удостоверения и, вернувшись в Кыргызстан, управляют автомобилями с этими документами.

«В связи с этим проводится инвентаризация и уточнение всех водительских удостоверений и других официальных документов на госуровне. Основная цель этих мероприятий — полностью выявить документы, используемые незаконно, упорядочить процесс, обеспечить безопасность наших граждан и не допустить подрыва международного авторитета нашего государства. По этой причине было принято решение о замене всех водительских удостоверений старого образца на новые. Отмечу, что защита новых документов выполнена на самом высоком уровне, и их невозможно подделать. Поэтому гражданам следует обменять свои старые документы на новые», — сказал Садыр Жапаров.

Отвечая на вопрос о бессрочных водительских удостоверениях, президент отметил, что если граждане планируют выезд за границу или считают, что будут ездить только внутри Кыргызстана, их удостоверения необходимо заменить на новые.

Читайте по теме Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут

«У некоторых документы настолько изношены, что имя невозможно прочитать, а фото — распознать. Поэтому даже бессрочные удостоверения подлежат полной замене. Услуга по замене документов предоставляется без выходных и перерывов. Ранее замена бессрочных водительских удостоверений проводилась обязательно с предоставлением медицинской справки № 083. Чтобы сделать этот процесс более доступным и упростить процедуры, для граждан с бессрочными водительскими удостоверениями введен порядок замены без медицинской справки. Справка требуется только для тех, кто получает водительское удостоверение впервые в жизни», — пояснил он.

Садыр Жапаров рассказал и о работе портала «Түндүк». По его словам, предыдущие правительства лишь декларативно говорили о цифровизации, на практике же этому направлению не уделялось должного внимания. Финансирование не осуществлялось, серверы были слабыми.

Читайте по теме Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить

«В связи с отсутствием капвложений в развитие и модернизацию серверной инфраструктуры «Түндүк», из президентского фонда выделено 122,5 миллиона сомов. Эти средства позволят модернизировать платформу «Түндүк». В настоящее время ОАО «Түндүк» выбирает поставщиков соответствующего оборудования. Кроме того, для проведения первого этапа модернизации платформы из республиканского бюджета выделено 9,5 миллиона сомов. В результате возможности системы значительно увеличатся. Недавние случаи, когда портал не работал, произошли из-за резкого наплыва граждан, одновременно вошедших в систему, что создало высокую нагрузку, с которой сервер не справился», — ответил глава государства.

Он добавил, что в будущем мировое сообщество не должно испытывать никаких сомнений в том, кто является гражданином Кыргызстана. В нашей стране и в отношении нас не должно быть никаких темных пятен, сказал Садыр Жапаров.